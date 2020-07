Semáforo en Veracruz cambiaría de color con habilitación de Centros COVID

Con la puesta en operación de los CAME C-19, el semáforo en Veracruz cambiará nuevamente de color, adelantaron las autoridades de Salud en el Estado.



En el mensaje diario donde se da cuenta de la situación del Coronavirus en la entidad, se informó que en los próximos días iniciará la puesta en operación de los Centros de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME C-19), en Xalapa y Veracruz.



“Esto generará un cambio en el semáforo en la entidad con respecto al resto del país, sin embargo, esto no significa que el peligro pasó”, asentaron.



Al reiterar que esto no significa que el peligro ha bajado, repitieron que esta estrategia es para reforzar la atención médica hospitalaria a pacientes, pero el peligro de contagios sigue latente.



En este sentido, señalaron que en territorio estatal se cuenta con el 50 por ciento de la capacidad hospitalaria para la atención de los casos.



“Esto significa que vamos a fortalecer la atención médica para pacientes COVID-19, pero también quiere decir que la ocupación hospitalaria se va a ampliar y esto, se va a reflejar a nivel nacional en el color de semáforo para el estado de Veracruz”, insistieron.



Actualmente, la entidad se encuentra a nivel general en naranja; sin embargo, explicaron que el cambio de color, depende de la capacidad hospitalaria, es decir, ese es el factor principal para la colorimetría del semáforo.



Asimismo, se reiteró que los pacientes que se atenderán en los CAME, serán aquellos que sean referidos por los hospitales COVID-19 de Veracruz y Xalapa al registrar mejoría.



“Es decir que ya no necesita cuidados intensivos y su estado es de leve a moderado. En pocas palabras, los CAME C19, son extensiones de atención para pacientes ya no graves de los hospitales COVID-19”, finalizaron.