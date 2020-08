Semáforo estatal pone 9 municipios en amarillo; 99 en naranja y 104 en color rojo

El gobierno federal ubica al estado de Veracruz en semáforo naranja que se refiere a riesgo alto de contagios por COVID-19, confirmaron las autoridades sanitarias estatales, al informar que a partir del lunes, nueve municipios entran a riesgo medio, 99 riesgo alto y 104 en máximo riesgo es decir se mantienen en semáforo rojo.



La Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades Guadalupe Díaz del Castillo, señaló que esto representa una “buena noticia” tras los resultados que logró el estado con las acciones implementadas en estas últimas semanas, además del decreto de restricción durante este fin de semana en 27 municipios.



“El gobierno de México califica al estado de Veracruz en riesgo alto para coronavirus, es decir color naranja. A partir del próximo lunes tendremos 104 municipios de la entidad en riesgo máximo, 99 municipios en riesgo alto y 9 municipios en riesgo medio”, expuso.



Sin embargo, dejó en claro que esto no significa que hay que relajar las acciones preventivas, así como los protocolos y recomendaciones sanitarias, pues aún está latente el riesgo de contagios.



“Hay noticias alentadoras, pero esto debe ser tomado con mucha precaución por todos y todas ya que el riesgo para la entidad sigue siendo alto y debemos continuar con las medidas preventivas”, reiteró.



En ese tenor, puntualizó que en la región del norte algunos municipios se encuentran en el semáforo naranja, mientras que las grandes cabeceras municipales como Pánuco, Poza Rica, Tuxpan y Papantla continúan en rojo al igual que la región de Xalapa y Martínez de la Torre.



“La mayoría de sus municipios con riesgo máximo, y aquellos en riesgo alto deben extremar precauciones dada la conectividad que se tiene en esta zona con otros municipios; por favor si no es necesario no viajen entre ciudades”, reiteró la funcionaria estatal.



En este sentido, dijo que en la zona de Orizaba y Córdoba, en la región de la sierra, se encuentran en riesgo alto, mientras que el corredor económico de Córdoba, Fortín, Orizaba, Río Blanco, Ciudad Mendoza y Nogales, aún en semáforo rojo como en el municipio de Veracruz y la Cuenca del Papaloapan, específicamente en el centro.



“Hacia el sur varios municipios se encuentran ya en riesgo alto e inclusive, Sochiapan, con riesgo medio, no olviden que el virus sigue circulando y el semáforo puede cambiar, si nos unimos como ciudadanos lograremos más pronto volver a la nueva normalidad”, dijo e insistió en mantener las medidas preventivas para evitar el aumento de contagios.



En la región de Coatzacoalcos y Minatitlán cuenta con tres microrregiones muy bien marcadas, la sierra de Santa Martha con municipios en riesgo medio, la región comercial del puerto en riesgo de transmisión alto y la frontera con Tabasco en riesgo máximo, finalizó Guadalupe Díaz del Castillo.