Semáforo Verde de COVID es “crucial” para Veracruz, Gobernador insta a cuidarlo

El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, celebró que Veracruz se sume a las entidades de Chiapas y Campeche al pasar a semáforo epidemiológico en color verde, sin embargo, exhortó a la población a no confiarse.



La tarde de este viernes, Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud, dio a conocer que Veracruz ya que pasó a semáforo verde.



Al respecto, el mandatario Cuitláhuac García emitió su posición, primero celebró este gran paso, pero también advirtió que no es momento para confiarse.



A través de sus redes sociales el ejecutivo reiteró la importancia de seguir con las medidas sanitarias para así permanecer en los indicadores y que dentro de quince días, Veracruz no regrese a color amarillo.



"La autoridad sanitaria del país anunció que Veracruz pasa al verde del semáforo epidemiológico el lunes 7 de diciembre. Se logró que el puntaje bajara a 8; es decir, estamos apenas en el límite para haber entrado al verde (0-8) y a un punto de volver al amarillo (9-15)”.



De igual modo, agregó que este es el momento crucial de no confiarse, “y vamos a cuidar entre todas y todos el semáforo epidemiológico en verde, cuidando nuestra salud", definió el Gobernador de Veracruz.



“El comité técnico de salud estatal dará a conocer las medidas de la campaña: ‘Mantengámonos en verde, cuida tu salud’”, escribió en su cuenta de Twitter.