Semáforo verde en el Estado es aliciente para la economía veracruzana: CANACO

El cambio del semáforo epidemiológico estatal a verde es un aliciente para la economía veracruzana, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza García, con ello, tendrán mayor apertura en las ventas durante la temporada navideña.



No obstante, afirmó que se ha hecho el llamado a los agremiados a que mantengan las medidas sanitarias para evitar el contagio y retroceso en el semáforo.



"El cambio de semáforo es un aliciente más. Esto quiere decir que vamos a tener más libertad, trabajar para poder abrir nuestros negocios. El semáforo cambió porque así lo consideraron las autoridades pero no quiere decir que ya no haya pandemia".



Ya con semáforo verde se buscará que los comercios que aún estaban aguantando reabrir, se reactiven sacando sus mercancías de bodega y así mantener ingresos.



A decir del dirigente, el esquema que han planteado es ofrecer descuentos, aun cuando implique el sacrificio de las utilidades, la idea es sacar la mercancía rezagada.



"Vamos a tratar de que en su mayoría traten de abrir. Estamos en que la economía tiene que subir y no hay otra que abrir nuestros negocios y trabajar. Incentivar al comercio organizado sacando sus productos, promocionando sus productos en bodega y que en lo que resta del año no van a sacar normalmente. Sin embargo, a través de este esquema de ofertas de que los comerciantes sacrifiquen su utilidad, la gente volverá a invertir", dijo.



En el caso del comercio, se mantendrán las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y registro de la temperatura.