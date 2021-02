Semana Santa con actividades híbridas en la Diócesis de Veracruz

La celebración de Semana Santa en la Diócesis de Veracruz será con actividades híbridas, con la participación de los feligreses de acuerdo al semáforo epidemiológico y virtuales.



El Obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, resaltó que tanto el "viacrucis" y el "domingo de ramos", se realizarán al interior de las parroquias, dada la emergencia sanitaria no convocará a las actividades de acumulación de personas, por ello la procesión del silencio se cancela.



"Todo lo que sea procesional en las calles, eso se evita, se evita porque hay control. Todo lo que sea convocar a la gente a que salga a la calle y vaya caminando en bola, eso sí sería que eventualmente no, lo que sí se puede hacer es el viacrucis dentro de Catedral, pero con la sana distancia y virtualmente para los que no puedan acudir, la marcha del silencio no se hace, esa sí se suspende".



Indicó que como sucedió el año pasado, las representaciones litúrgicas propias de la Semana Mayor, sí se realizarán, pero con las medidas sanitarias, permitiendo en esta ocasión el aforo según lo indique la semaforización.



Será en los próximos días cuando se define todo el protocolo para llevar a cabo las actividades en las que los feligreses podrán acudir y ser partícipes.



"Respetando lo que las autoridades nos indiquen, respetando los semáforos trataríamos de celebrar todas las actividades litúrgicas, hoy por hoy sabemos que lo podemos hacer, lo que no hicimos el año pasado es la diferencia, lo vamos hacer presencial, híbrido lo vamos hacer con una forma virtual de las dos cosas".



El lavatorio de pies tampoco se llevará a cabo para evitar el contacto.