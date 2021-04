Semana Santa es para reflexionar, no para pasear, dicen católicos jarochos

Para algunos católicos veracruzanos, la Semana Santa debe ser una temporada de reflexión y no sólo días para vacacionar o acudir a las playas, pues puede olvidarse el sentido de la Pasión y muerte de Cristo.



Además, lamentan que en medio de la crisis sanitaria se descuiden los protocolos entre aglomeraciones, cuando la intención es guardarse y orar.



"Debemos tener mayor conciencia de la Pasión de nuestro Señor y esta lección que estamos teniendo nos debe acercar más a él", dijo Irma Rosas.



"Jueves y viernes son días santos, días muy grandes para Dios, eso me inculcaron, son para reflexionar y no para andar paseando", dijo Caricia Martínez.



Los fieles que pudieron acudir a las iglesias este día consideran que se debe promover la conversión de cada uno y buscar la convivencia pero desde la familia.



"Para nosotros, los que somos de la religión católica, es importante esta semana y nos invita a la reflexión", consideró Andrés Armenta.



"Bastante fuerte, como católicos recordar todo lo que él sufrió por nosotros, es un momento de reflexión y reconversión", indicó Rosa Martínez.



Los feligreses señalan que ahora debe existir más acercamiento a la religión y no exponerse a los contagios.