Semana Santa está cerca y no hay promoción turística para Xalapa: Hoteleros

A menos de 15 días del inicio de la Semana Santa, el turismo en Xalapa se observa “pobre” o “casi nulo”, afirmó el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura (UNEH), Marcos Suárez Domínguez.



Añadió que con la “cuesta de enero” se tuvo un 15 por ciento de ocupación en hoteles de Xalapa; y en febrero levantó con un 18 por ciento de ocupación y en marzo respiró a un 25 por ciento de renta de habitaciones.



Advirtió que a dos semanas del comienzo de la Semana Mayor, el 28 de marzo con el Domingo de Ramos, no existe promoción turística de los atractivos del municipio.



“No se ha visto ninguna promoción turística para Xalapa y la Región y no se ha mostrado la secretaria de Turismo (Xóchitl Arbesú) apoyando la región de Xalapa, de comentar, de promocionar, de enseñar a otros Estados”, dijo.



Reiteró que continúan paralizados agencias de viajes, hoteles y restaurantes y por lo tanto, las expectativas de los empresarios de la hospitalidad son muy pobres.



“Igual que el año anterior vamos a tener muy pocos visitantes en Xalapa, desgraciadamente, con los representantes que seguimos teniendo inactivos y que no han estado haciendo su trabajo como debiera”.



Dijo que no se sabe qué se está haciendo en Turismo pero los que pagan las consecuencias son el prestador de servicios turísticos y las familias que de esta actividad dependen.



“No hay promoción adecuada para Xalapa y la región pero no están promocionando ni Chachalacas, no hay nada para reactivar la economía y el turismo”.