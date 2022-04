Semana Santa podría afectar anidación de tortugas marinas en Tuxpan

Este jueves, se dio como inicio oficial a la temporada de arribo de tortugas marinas a playas de Tuxpan para anidación y desove, sin embargo, coincide con el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, lo que podría afectar a los quelonios, advierten protectores de las especies.En el marco de un acto protocolario efectuado este jueves en la playa, en el que se exhortó a la población a ayudar en la preservación, la responsable técnico del Campamento Tortuguero Tuxpan, Janeidy Berenice Ramón Reyes, mencionó que están en espera de que en las siguientes horas arriben los primeros ejemplares.Para ello, anotó ya han construido corraleras para el resguardo de los huevos en la zona de playas. “En el mundo hay 8 especies de tortugas, de las cuales 7 llegan a México y 5 a Veracruz. La Lora, Verde y Carey son las que llegan a Tuxpan”, añadió.“Ya inició la temporada, pero aún no hemos tenido la presencia o registro de alguna tortuga desovando. Estamos esperando un evento de norte o surada arriba de 44 kilómetros por hora y también el aumento de la temperatura en el mar, ya que el agua aún está muy fría”, indicó.Janeidy Berenice Ramón abundó que, debido al inicio del periodo vacacional, se han colocado señalamientos para proteger las especies.“Las afectaciones son cuando los turistas entran con vehículos, llámese motos, cuatrimotos a zonas de anidación; cuando dejan basura y definitivamente cuando no se les respeta desde su salida al mar y desove, es decir cuando son molestadas.“El riesgo es que una tortuga no regrese a desovar por sentirte amenazada o amedrentada por el turismo, que la tortuga se regrese por estas razones y pase mucho tiempo con sus huevos adentro y contraiga una infección y muera. La basura es otro riego, por ingesta en la tortuga juvenil y provoque que se ahogue”.Por último, informó que el año pasado se registraron 262 nidos de Lora, reintegrando al mar cerca de 9 mil crías, mientras que de tortuga Verde se llevaba un registro de 360 nidos, pero sólo se lograron reintegrar cerca de 2 mil crías, ya que el huracán Grace se llevó las nidadas de los corrales completamente.