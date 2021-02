Sembrarán árboles para visibilizar el problema de desapariciones que padece Veracruz

Con el fin de visibilizar el problema de desapariciones en la entidad veracruzana, colectivos de la ciudad de Xalapa, en coordinación con la asociación "Toda Vida Vale, sembrando desde el corazón", anunciaron una jornada de reforestación de manera inicial en la Capital.



De acuerdo con Alma Cecilia Carmona Ortega, fundadora y coordinadora de la iniciativa, no sería necesario mostrar de esta manera que los secuestros, feminicidios y desapariciones no paran en el Estado.



"Ante esta falta de empatía, pues ha sido necesario tomar acciones que ayuden a que los colectivos se vean cobijados por la sociedad. Esta iniciativa proyecta plantar árboles en memoria de todos los que no están con nosotros".



Los colectivos “Buscando corazones perdidos” y “Por la Paz Xalapa” participarán en dicha jornada, la cual se iniciará el 21 de febrero en el bosque Los Pinos, ubicado en la colonia Margarita Maza de Juárez y el segundo será en el parque Ferrocarrilero, ubicado en la avenida Miguel Alemán, esquina con Ferrocarril Interoceánico.



Resaltó que el movimiento no es con fines políticos. Además, aseguró que otros Estados están buscando llevar esta iniciativa, pues a parte de resaltar la problemática, es una forma de ayudar al medio ambiente.