Senado aprueba Ley de Amnistía, sin oposición presente en la sesión

El pleno del Senado de la República avaló la Ley de Amnistía en lo general, con 68 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. Con el voto en contra del PAN y la ausencia del PRI, continúa la discusión de reservas.



Durante la discusión en lo general, senadores del PRI acusaron irregularidades en la convocatoria de las Comisiones de Gobernación y Asuntos Legislativos y pidieron reponer el proceso pero les fue desechado, por lo que dejaron la discusión.



El PAN acusó que “no hay ningún interés” por parte de la mayoría de abordar los temas de economía y salud que aquejan a otros sectores de la población, incluso a los trabajadores del sector salud. Y acusaron que se busca dejar libres “a narcotraficantes y asesinos”.



Por parte de Morena, sus senadores defendieron que los argumentos en contra de la nueva legislación “representan la miseria” de quienes no generan empatía ante personas sentenciadas y procesadas por delitos no graves, incluso, indígenas a quienes no les respetaron el debido proceso.