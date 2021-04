Senado aprueba reforma al Poder Judicial; magistrados pierden autonomía, acusan

Con críticas sobre que se está acotando la independencia y autonomía de los jueces y magistrados, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley Orgánica del Poder Judicial.



Con tan sólo 19 votos en contra, principalmente de MC, algunos legisladores del PAN y también del PT, el Senado de la República aprobó el proyecto para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.



El objetivo de esta propuesta es erradicar el nepotismo, la corrupción, la discrecionalidad y el hostigamiento sexual, así como garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos de este sector.



Sin embargo, las críticas de quienes votaron a favor se enfocaron, principalmente, en que se le retira autonomía a los jueces y magistrados, y que se concentra poder de manera indiscriminada en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



"Esa concentración del poder en la figura del presidente de la Corte, afecta la independencia de jueces y magistrados, al interior del Poder Judicial, sobre todo, como se ha demostrado en los hechos, frente a un titular del Poder Ejecutivo que quiere intervenir de manera directa en otros poderes", dijo Dante Delgado, coordinador de MC.



"Se promoverá la persecución de jueces y magistrados, anulando su propia autonomía e independencia; ignorando la vida interna del Poder Judicial y abriendo la puerta a esquemas de invasión de atribuciones e intimidación, de magistrados y jueces al interior del Poder Judicial", dijo.



Al votar en contra, Damián Zepeda (PAN) reclamó que esta ley orgánica no es positiva porque cristaliza algunos vicios de la reforma constitucional como el fortalecimiento de facultades discrecionales y en algunos casos de una sola persona, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



"No está bien que una sola persona decida si se acepta o no una queja, qué tiene que andar haciendo el presidente de la Corte en esos asuntos. No empoderemos a una sola persona. No es correcto que una sola persona decida esta clase de cosas, el futuro de una investigación ante una queja de un particular. es parte de las propuestas para eliminar cuestiones que pueden prestarse a un mal manejo".