Senado de EU aprueba llamar a testigos en juicio contra el expresidente Trump

En un giro este sábado, el Senado estadounidense aprobó citar a testigos en el juicio político contra el expresidente Donald Trump. La votación fue por 55 a 45.



Antes, Jamie Raskin, principal fiscal en el juicio contra el expresidente Donald Trump, anunció que buscan citar a la representante republicana Jaime Herrera Beutler.



La congresista tuiteó un comunicado el viernes reiterando los comentarios que hizo sobre una conversación que tuvo con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre la participación del ex presidente en el asedio al Capitolio.



En el comunicado, menciona ABC News, Herrera Beutler reiteró sus afirmaciones (que hizo anteriormente al periódico The Daily News de Washington, de que McCarthy habló con Trump cuando los manifestantes violentos irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero, pero el presidente en funciones se negó a detenerlos.



Antes, el abogado defensor de Trump, Michael van der Veen, dijo que "necesitará al menos más de 100 declaraciones, no sólo una". Van der Veen dijo que el caso debería cerrarse hoy.