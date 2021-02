Senado debe corregir y frenar Reforma Energética de AMLO: COPARMEX

El sector empresarial a nivel nacional ha hecho un exhorto a los senadores para que no ratifiquen la iniciativa de Reforma Energética que fue aprobada en la Cámara de Diputados, toda vez que de aprobarse, incrementarían a las tarifas de energía eléctrica.



Así lo aseguró el presidente de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana en Veracruz (COPARMEX), Alberto Aja Cantero, quien pidió no sobreponer los intereses de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las necesidades de los ciudadanos.



“Estamos haciendo un exhorto a los senadores para que también corrijan la minuta que les estarán enviando del Congreso, para que atiendan verdaderamente los intereses de la comunidad y no los intereses de una empresa paraestatal, sobre todo en un Estado como el nuestro, Veracruz con una necesidad energética importante”, dijo.



Lamentó que a pesar de que se presentaron evaluaciones a los legisladores e integrantes de la comisión de energía, en donde se expusieron las razones técnicas que implicarían un aumento del 17 por ciento en las tarifas, no hayan sido tomados en cuenta.



El representante de la COPARMEX resaltó que, dicha reforma hará que el país sea menos competitivo en comparación con otros socios comerciales.



"Nuestros socios comerciales de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, tienen tarifas de energía mucho más competitivas, sería perder competitividad y a la vez también sería ir en contra de las tendencias mundiales, que nos habla de que los costos de energía deben bajar y no subir".



Aja Cantero señaló que desde la COPARMEX se enviaron 500 cartas a los diputados federales a nivel nacional, en el caso de Veracruz se entregaron 38 cartas a los legisladores veracruzanos exponiendo las inconformidades en la iniciativa.