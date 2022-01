Senado exhibe a Juez de José Manuel “N”: lo vinculó a proceso sin pruebas

De acuerdo con el Senado de la República, en la carpeta de investigación contra el exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel “N”, no existe ninguna prueba que lo señale como autor intelectual del homicidio de René Tovar, excandidato a presidente municipal de Cazones de Herrera.Mediante un comunicado, el Senado evidenció la actuación del juez de Control, Francisco Reyes Contreras, quien dictó auto de vinculación a proceso sin “expresar nada sustancial”.Estas son las primeras puntualizaciones de la Comisión Especial para determinar presuntos abusos de las autoridades y la violación del Estado de Derecho en Veracruz, al dar a conocer públicamente parte de sus hallazgos.Entre éstos, se informó que no existe hecho, prueba o testimonio que lo vincule de forma alguna con lo que se le acusa, en contravención a diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.La comisión del Senado indica que la imputación que se le hace a quien fuera Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se sostiene únicamente a partir de conjeturas y sin ningún elemento de convicción objetivo que si quiera ponga en tela de juicio su derecho a la presunción de inocencia.Derivado de lo anterior, se afirmó que el juez Francisco Reyes violentó el principio in dubio pro reo, que señala que en caso de que exista duda o no haya elementos suficientes para considerar que el procesado cometió un delito, se tiene que resolver siempre a su favor.Además, se halló que, violentando el principio de mínima intervención, el juez planteó alrededor de siete teorías para sostener dicha imputación, sin embargo, fueron argumentos que en ningún momento fueron planteadas por los fiscales en la audiencia, en la petición de orden de aprehensión o en la misma imputación, realizando funciones que no le corresponden.Se añade que el juez leyó sus argumentos al dar su vinculación a proceso: “el juez se limitó a dar lectura de sus argumentos, lo que realizó con notorias dificultades, por lo que válidamente se puede inferir que claramente desconocía el contenido de dicho documento”.“El pronunciamiento no expresa absolutamente nada sustancial para el fondo del asunto y es de extrañarse que le haya tomado más de cuatro horas en ‘prepararlo’, lo que llevó a una mayor demora de su resolución”,De acuerdo con la comunicación, estos hallazgos confirman y demuestran que las imputaciones que se le realizan se basan simplemente en conjeturas, contraviniendo las disposiciones constitucionales aplicables al debido proceso.“La detención del Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República es una muestra más del abuso de poder de las autoridades estatales”, señala el comunicado.La Comisión Especial para el caso advirtió que seguirá adelante con la labor de documentar todos los casos de probable abuso de autoridad en el estado de Veracruz, en estricto apego constitucionales a sus facultades.