Senado no busca desaparecer poderes en Veracruz, sino frenar abusos: PAN

La Comisión Especial del Senado no busca la desaparición de poderes en el estado de Veracruz sino frenar los abusos, atropellos y violaciones a los derechos humanos, aseveró el coordinador del PAN, Julen Rementería, quien reconoció que dicha instancia no es jurisdiccional pero lo es política y lo que busca es rencauzar la vía jurídica y el Estado de Derecho en esa entidad.En rueda de prensa lamentó las descalificaciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien cuestionó la validez jurídica de la Comisión Especial del Senado “porque estamos ante una emergencia jurídica en Veracruz con atropellos y violaciones a los derechos humanos” y lo que está ocurriendo no “es un asunto de risa” y por ello se creó esta instancia conformada por parte de los coordinadores parlamentarios y en cuanto se dé la primera sesión, se conformará con el voto del pleno.Afirmó que por ahora no hay la intención de solicitar la desaparición de poderes en Veracruz, sino que se dejen de atropellar los derechos de los ciudadanos y que no se encarcele a la gente simplemente por una consigna o por un mandato de un grupo o de un partido en el poder.El legislador veracruzano reconoció que en este momento no podría aventurarse a decir que sí hay condiciones para desaparecer los poderes en esa entidad del Golfo de México.Sin embargo, reconoció que podría llegar a proponer la desaparición de poder como consecuencia de todo lo que está pasando.“Les diría yo a las y los senadores de MORENA, '¡calma! No hay tal cosa, no hay esa intención'. Lo que queremos más que quitar a nadie, es que se corrija lo que se está haciendo mal y, en todo caso, me parece que si llegaran a actualizarse las hipótesis que se contemplan en la Constitución y en las leyes, pues entonces habría que intentar proceder a ello”.Explicó que para ello tendría que haber la falta de los tres poderes: “el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y entonces esto se antoja difícil que se pueda alcanzar a realizar y tampoco es en esencia lo que se quiere, lo que se quiere es que se corrijan las cosas en el estado de Veracruz y se dejen de atropellar los derechos de los ciudadanos y que se encarcele a la gente simplemente por una consigna o por un mandato de un grupo o de un partido en el poder”.Insistió en sus críticas a Cuitláhuac García por menospreciar la labor de la Comisión Especial ante la “emergencia jurídica en Veracruz”: hay atropellos, violaciones a los derechos humanos de las personas que están siendo detenidas, en muchos casos, de manera injustificada.Asimismo, descartó algún conflicto interno en el Senado entre Morena y la oposición por la conformación de esta Comisión Especial.Sobre las descalificaciones a la comisión por parte del mandatario veracruzano, reconoció que no son una instancia jurisdiccional pero por lo menos sí política que busca reencauzar por la vía jurídica lo que ocurre en Veracruz pero ello no significa que no existan violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad en ese Estado.Rementería del Puerto dijo que esta Comisión se creó ante la emergencia del caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel "N" y después se recibieron denuncias de otros casos y abusos.“Mal hace el Gobernador a descalificar. Si no tiene validez se le dará, eso se puede componer en la primera sesión del Pleno pero ello no significa que no existan abusos de poder en el Estado", concluyó.