Luego de que ayer MORENA y sus aliados aprobaron la reforma electoral propuesta por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, ahora el Senado se prepara para la discusión del llamado “Plan B”.El coordinador de los Senadores de MORENA, Ricardo Monreal, aseguró que la discusión del llamado “Plan B” de AMLO se realizará “sin precipitaciones”, por lo que descartó fast-track en la aprobación de la reforma electoral de AMLO.“Vamos a darle el ritmo correcto y sin precipitaciones para discutir el ‘Plan B’ de la reforma electoral en el Senado”, aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.El Senado será quien realice modificaciones en las leyes secundarias, por lo que Monreal dijo que la discusión será con buen juicio.“En la discusión de las leyes secundarias de la reforma electoral el Senado actuará con serenidad y buen juicio. Cuidando el procedimiento legal. Es muy fuerte la reforma”, señaló.El morenista agregó que “nosotros no vamos a obviar trámites, haremos un análisis exhaustivo de la minuta. No es tan fácil, son cerca de 450 artículos los que están tratando de modificarse y vale la pena estudiarlos y hacer un análisis racional y profundo”.“No quiero adelantar juicios, ni plazos”, dijo al ser cuestionado sobre si en el Senado se aprobaría antes del 15 de diciembre o hasta el periodo ordinario que inicia en febrero.Recordó que se trata de una reforma profunda con cerca de 450 artículos a modificar no es tan fácil, “es una reforma profunda”.Cuestionado sobre el papel del secretario de Gobernación, Adán Augusto López al cabildear la reforma electoral, dijo que siempre existen presiones, pero como interlocutor con el Congreso nunca ha impuesto nada y hay absoluto respeto.Adelantó que hablará este mismo miércoles con los presidentes de las comisiones donde se turnará la minuta, así como con los coordinadores parlamentarios y con la bancada de MORENA.Insistió en que a nadie le hace daño un análisis racional y profundo.