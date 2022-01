Senado permite que se publiquen “cosas ilegales” en su portal web, critica Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez cuestionó al Senado de la República por permitir que se publiquen “cosas ilegales” en el portal web, ya que eso significa que hay “cosas ilegales” publicadas en el sitio oficial de la Cámara Alta. Esto, al respecto de la creación de la supuesta Comisión Especial para Veracruz, misma que impulsó el senador morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal Ávila.“Yo llamo la atención al Senado de por qué publican cosas ilegales y que nos digan si es lo único o hay más, eso es claro, tiene que haber una postura oficial del Senado con respecto a esa publicación, si es todavía una propuesta, ¿por qué ya está publicada como una comisión? Si es de un grupo, ¿entonces por qué asumen la palabra del Senado?”, cuestionó nuevamente.Y es que dicha comisión tenía que pasar por votación del pleno, acción que se omitió; además, el Mandatario expuso que tiene la información de que el Congreso del Estado ya hizo la solicitud formal para que se aclare si existe o no la comisión.García Jiménez exigió a la Cámara Alta del Congreso de la Unión que se aclare si por “ese hecho consumado e ilícito” se le va a reconvenir a alguien o va a haber una llamada de atención por permitir que en el portal oficial se publicara la referida comisión especial.“Si fue una decisión de grupo, entonces ¿por qué se da en una página oficial? Hay que analizar eso, ¿quién ordenó que se publicara en una página oficial? Si es un acto ilegal, ahí debe haber responsabilidades, vuelvo a hacer la solicitud, solicito al Senado que analice por qué en la página oficial existe una comisión especial ilegal si no fue aprobada por el pleno, de acuerdo con Ley que lo rigen”, refrendó.De este modo, el Gobernador adicionó que si se quiere crear una comisión para investigar a Veracruz, entonces que se haga lo mismo con Tamaulipas.“Que es el peor de los casos, en la que un Gobernador con orden de aprehensión y desaforado a nivel federal siga en funciones y existe ahí entre dos poderes (Legislativo y Ejecutivo estatal) un contubernio, al parecer lo están protegiendo. ¿Que no el Senado debe tomar en sus manos el caso en virtud de preservar los derechos de la ciudadanía tamaulipeca?”, se preguntó.En este sentido, García Jiménez sostuvo que corresponderá a la Bancada de MORENA en el Senado de la República, al ser un asunto interno, decidir sobre la destitución de Ricardo Monreal Ávila como su coordinador y por ende presidir la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).Al respecto, reiteró que se incurrió en una ilegalidad al publicar en el portal web del órgano legislativo la creación de la Comisión Especial conformada por algunos Senadores para investigar supuestos actos ilegales, abuso de poder y el quebrantamiento del Estado de Derecho en Veracruz, sin que ésta fuera avalada por el Pleno.“Ése ya es un asunto interno de la Cámara de Senadores y particularmente si él o no es el coordinador de la Bancada de MORENA en el Senado, eso lo decide el Grupo Parlamentario de MORENA del Senado, entonces ellos decidirán, yo no tengo opinión, mejor dicho, me la reservo porque debe ser una decisión de los Senadores de MORENA ahí”, comentó en entrevista.El Mandatario veracruzano recordó que existe una diferencia entre un grupo de legisladores morenistas respecto a la postura de Monreal Ávila sobre el Gobierno estatal que él encabeza.“Ellos también la van a dirimir ahí, a mí lo que me importa como Ejecutivo del Estado es cuál es la posición del Senado ante esto y por qué se violó, ya es un hecho consumado, la Ley Interna y las Leyes que se supone que todos los servidores públicos estamos obligados a obedecer, mucho más los Senadores con su propia Ley Orgánica”, manifestó.