Senado regulará el uso de vapeadores en México: Pérez Astorga

Tras el incremento del uso de vapeadores en México, en el Senado se propuso la regulación de estos, para que no sean de fácil acceso para niños y jóvenes, según dio a conocer el senador Ernesto Pérez Astorga.Después de llamados que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y un decreto de prohibición de venta de vapeadores en el país, que no surtió efectos por una serie de amparos que presentó la industria de estos artículos, la cámara alta del Congreso de la Unión se encuentra debatiendo la figura legal de este producto, para su regulación en la ley.Nosotros traemos desde hace dos años este tema y lo hemos llevado con mucha responsabilidad para ayudar a que no tengamos problemas con nuestra juventud y nuestra niñez", argumentó.Por último, Pérez Astorga adelantó que la reforma al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe la exhibición de cigarros y otros productos de tabaco en puntos de venta entrará en vigor este domingo 15 de enero.