Senador Monreal urgirá a la Corte resolver inconstitucionalidad del delito de ultrajes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver a la brevedad las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su similar estatal, así como por diputados locales en Veracruz, en contra del delito de ultrajes a la autoridad.El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció que solicitará al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo apurar este asunto luego de no encontrar eco en su exhorto a la LXVI Legislatura de Veracruz.Desde Pacho Viejo, en Coatepec, el morenista también hizo un llamado a los jueces locales del Poder Judicial para no validar detenciones irregulares en la entidad.Lamentó que recientemente envió un exhorto para que las diputadas y diputados pudieran derogar este delito “pernicioso”; sin embargo, no ha habido respuesta.“Hay 2 acciones de inconstitucionalidad en la Corte; vamos a hablar toda la Comisión con el ministro (Jorge Mario) Pardo, quien es el que tiene las acciones para agilizarlas”, adelantó.El Senador morenista anunció que además de respaldar a José Manuel “N”, secretario técnico del Senado, acusado del homicidio del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio Tovar, también revisarán los casos de presuntas detenciones políticas e irregulares en la entidad.Detalló la Comisión Especial para indagar supuestos abusos del Gobierno de Veracruz todavía está por definir cuántos casos analizará, pues acaba de comenzar trabajos.