Senadora de MORENA intenta deslindarse de detenido con cocaína

Claudia Balderas, Senadora de MORENA, aseguró que el hombre que fue detenido la tarde de este martes en su compañía, Mario Espinoza Zetina, no trabaja con ella ni es personal de su confianza, aunque admitió que en un tiempo sí fue su colaborador.



“No trabaja conmigo, trabajó en su momento, ahorita no trabaja conmigo, solo él me acompañaba (...) Hubo un pequeño incidente que lo pasaron en las redes, no hubo nada grave”, dijo ante las preguntas de medios de comunicación en el Senado.



La Senadora también evitó responder a cuestionamientos como si el hombre fue detenido en posesión de alguna droga, si es su vehículo personal el que manejaba al momento del incidente y negó que ella hubiera grabado a los elementos de la policía de la Ciudad de México en el acto.



“¿Quién en su sano juicio pone algo en su pasaporte? No es mi personal de confianza, si tú me pides la camioneta, yo te la presto (…) no trabaja para mí, trabajó, sí, ya no trabaja para mí. Pueden pedir información y con gusto se les va a dar.



“Ustedes encárguense, investiguen. El tiempo dirá, habría que checar, ustedes deberían investigar, ustedes son periodistas y yo sé que hacen muy bien su trabajo”, respondió a los cuestionamientos.



La Senadora veracruzana también negó haberse comunicado sobre el incidente con el coordinador de su fracción, Ricardo Monreal. “Él no es nuestra niñera, es nuestro coordinador. Cualquier asunto o detalle sobre el Senado sí, hay que tratarlo directamente con él”, señaló.



Balderas no descartó que la detención de Espinoza Zetina haya sido “montada” por alguien para perjudicarla, y tampoco negó unas supuestas declaraciones de ella en su cuenta personal de Facebook, donde acusa a una persona de nombre 'Rocío' de organizar los hechos.



En ese sentido, negó tener una enemistad con la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle. “No, hasta el momento, que yo sepa”, indicó.



También aclaró que no denunció ante las autoridades la supuesta agresión por parte de los policías capitalinos, según acusó ayer mismo en su cuenta de Twitter, porque “no tiene pruebas” de esos abusos.



“Ni yo misma sé (qué pasó), no podría contestar esa pregunta, porque ni siquiera yo misma s, por qué me pararon. No eran de tránsito, eran policías. Deben de tener alguna orden, todo fue muy rápido. No sabría ni explicarles, simplemente”, declaró.