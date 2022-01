Senadores de MORENA se rebelan contra Comisión Especial de Monreal

Veintinueve de los 61 senadores de la fracción de parlamentaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Senado de la República convocaron a una reunión especial para el viernes 28 de enero a las 4 de la tarde, con la finalidad de abordar el tema de la Comisión Especial para determinar la probable existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz.Los senadores firmantes de la convocatoria acusan que la creación de esta Comisión no se discutió ni acordó al interior del grupo parlamentario, por lo que carecería de cualquier legitimidad.Al respecto, el vocero de los senadores morenistas, César Cravioto, denunció que dicha Comisión Especial fue creada únicamente para “estar golpeteando al gobernador de Veracruz”, Cuitláhuac García Jiménez.Como se informó en alcalorpolitico.com, la Comisión Especial conformada por algunos senadores para investigar supuestos actos ilegales, abuso de poder y el quebrantamiento del Estado de Derecho en Veracruz se encuentra, paradójicamente, actuando de manera ilegal, pues no existe fundamento legal alguno para sustentar su creación, integración y funcionamiento, por lo que todas sus actuaciones serían nulas.Fue el 23 de diciembre que el senador Ricardo Monreal Ávila anunció que, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado que él preside, se creó una Comisión Especial para determinar la probable existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, que recabará información sobre hechos y actos arbitrarios cometidos por las autoridades estatales, que tengan privados de su libertad a ciudadanos inocentes.Sin embargo, el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República establece que las Comisiones Especiales sólo pueden ser creadas por acuerdo del Pleno del Senado a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Precisando, además, que será el Pleno quien determine la naturaleza, objeto, plazo de cumplimiento, número y nombre de sus integrantes, así como la conformación de su Junta Directiva.Es así que, Ricardo Monreal Ávila, presunto defensor de la legalidad, violó el propio marco normativo del Senado al validar que fuera la Junta de Coordinación Política quien autorizara la creación de la Comisión Especial y designara a sus miembros, pues de acuerdo con el procedimiento parlamentario, estas decisiones debieron haber sido aprobadas por, al menos, 65 de los 128 miembros del Senado de la República, no únicamente por los 11 miembros de la Junta de Coordinación Política.Con motivo de este vicio de origen, todas las actuaciones de la Comisión Especial, presidida por el veracruzano Dante Delgado, serían nulas, pues ni su creación, ni su integración, ni sus acciones cuentan con el fundamento legal necesario para tener validez.