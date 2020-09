Senadores del PAN denuncian por seis delitos a López-Gatell ante la FGR

Senadores de Acción Nacional denunciaron al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, por omisiones y negligencia en el manejo de la pandemia del Covid-19, ante la Fiscalía General de la República (FGR).



Esta causa se suma a la queja presentada en su contra ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, de acuerdo con las estrategias del PAN, de no avanzar en las instancias de la procuración de justicia mexicanas, seguirá acudir a tribunales internacionales.



Firmaron la denuncia 21 senadoras y senadores panistas, que presentaron su recurso a las 13:00 horas, de 26 páginas, en las que detallan que hacen responsable al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de delitos de homicidio, lesiones, sabotaje, hechos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público y responsabilidad profesional en agravio de las mexicanas y mexicanos.

Sostienen que López-Gatell ha incurrido en omisiones y negligencia, lo cual ha atentado contra la vida y salud de las personas.



Señalan que debe responder por no recomendar el uso del cubrebocas para la prevención de contagios, no llevar a cabo pruebas masivas para el diagnóstico de Covid-19, y sostener la estrategia basada en el modelo centinela para estimar el número de personas contagiadas.



La denuncia del grupo parlamentario del PAN en el Senado, se suma a una que presentó el CEN de Acción Nacional, también ante la FGR.