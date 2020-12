Senadores piden investigación independiente sobre apagón que afectó a 10.3 millones

Senadores exigieron una investigación para aclarar las causas del apagón de la Comisión Federal de Electricidad que ayer afectó a más de 10 millones de usuarios de la empresa paraestatal.



La demanda la hicieron senadores del PAN, Xóchitl Gálvez y Julen Rementería; del PRI, Mario Zamora Gastélum; de MC Juan Zepeda y de Morena Armando Guadiana, presidente de la comisión de Energía.



La exigencia que realizaron ayer en conferencia de prensa virtual es que el Senado integre una comisión que averigüe y determine las causas del apagón.



“Ante la posibilidad de que se generen culpables o chivos expiatorios y que la CFE no asuma la responsabilidad de las dimensiones que tiene esta caída, pediremos que se haga una investigación independiente a la CFE, y creo que el Senado de la República es un organismo que podría encabezar la investigación”, dijo Xóchitl Gálvez.



Los legisladores cuestionaron si el apagón pudo haberse evitado y pidieron que frente a los organismos técnicos y especializados, como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) haya funcionarios capaces; también cuestionaron la credibilidad de la CFE porque el problema de fondo, “es que no les creemos”.



El tema, señalaron, es principalmente técnico. “Fue afectada gente que está viviendo una situación extraordinaria, personas que estaban con sus respiradores, con sus concentradores de oxígeno y se vieron en una situación angustiante porque se quedaron sin suministro de energía eléctrica.



"Es un tema tan delicado que es necesario investigarlo de manera independiente”, dijo Juan Zepeda.



Armando Guadiana reclamó que las personas que están al frente del Cenace no tiene la experiencia suficiente o necesaria para afrontar la conducción de los organismos especializados.



“A la realidad de los apagones hay que agregarle que la red nacional está con alquileres desde hace tiempo. Está de mírame y no me toques, es importante que la CFE tenga el dinero suficiente para afrontar los gastos de mantenimiento de las redes. Los daños son bastante grandes”, dijo.