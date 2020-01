Señala Diputado que Hospital de Alta Especialidad de Coatza sigue sin funcionar

Con las dos últimas administraciones estatales y en lo que va de la actual, Veracruz sólo se quedó con buenas intenciones en materia de salud, aseveró Gonzalo Guízar Valladares, diputado coordinador del grupo legislativo mixto “Del Lado Correcto de la Historia” en el Congreso del Estado.



Ejemplificó que la construcción, equipamiento y funcionamiento del Hospital de Alta Especialidad de Coatzacoalcos, iniciada hace tres años, todavía no entra en funcionamiento, lo que se traduce en que numerosas familias se tengan que trasladar a otros lugares para recibir atención médica, lo que implica una merma en sus economías y, en muchos casos, en su propia vida, al no ser atendidas de manera urgente.



Por ello, pidió que, a la brevedad, el Congreso del Estado solicite al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) un informe financiero que detalle los recursos públicos que se han aplicado para la construcción del Hospital de Alta Especialidad de Coatzacoalcos, así como un reporte del estado y avance real de la obra.



Y que solicite a la Secretaría de Salud un informe pormenorizado que contenga al menos los siguientes puntos:



Los servicios de salud que dará el Hospital de Alta Especialidad de Coatzacoalcos; los procedimientos o el estatus actual sobre la adquisición de equipo médico y contratación de personal; si habrá cuotas de recuperación; la fecha exacta de su inauguración; y la relación operativa que, en su caso, tenga con el nuevo modelo del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).



Además, es necesario un informe que explique y documente las razones técnicas, legales, financieras o cualquier otra, por las que no se ha puesto en funcionamiento y operatividad el Hospital de Alta Especialidad de Coatzacoalcos.



Guízar Valladares recordó que en el último año del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, se anunció e inició la construcción del referido Hospital de Alta Especialidad, proyecto que tuvo una estimación inicial de 338 millones de pesos, en un área de casi 5 hectáreas en la zona poniente de la citada ciudad.



Se estimó su conclusión e inicio de funciones a finales de 2017, en el primer año del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares; sin embargo, se ha conocido que a cuatro meses del inicio de la obra, ésta fue suspendida aparentemente por el incumplimiento en la transferencia de recursos al constructor, aunque seis meses después se reactivó.



Para ello, en 2018, el segundo y último año del Gobierno yunista, se destinaron 90 millones de pesos adicionales para ese rubro y otros acabados propios de la obra; en el mismo año, también se anunciaba que el proyecto tenía un avance del 85 por ciento, incluso ya se había programado la instalación de equipamiento especializado y algunos servicios generales como redes eléctricas y la climatización del inmueble, lo que aparentaba su funcionamiento inmediato.



Así, para junio de 2019, ya en la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez, se dio a conocer que quedó formalmente entregada la obra por parte del constructor, concluyéndose el contrato respectivo.



“Pero a siete meses de ese anuncio, el Hospital no ha abierto sus puertas para atender las necesidades de los habitantes de Coatzacoalcos, de municipios aledaños e, incluso, de Estados vecinos, por lo que sigue sin funcionar”.



Agregó que al momento no hay información oficial disponible para establecer la fecha de apertura de este nosocomio, así como tampoco los servicios específicos que prestaría ni a la población a la cual se enfocaría; mucho menos existe información relacionada con la adquisición de equipo médico y contratación de personal administrativo y médico.



Por lo que reiteró con urgencia que el ORFIS debe hacer una investigación y que la Secretaría de Salud rinda un informe detallado.