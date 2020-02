Señalan a Comisionado de Registro Agrario Nacional de impedir atención a usuarios

El comisionado en Veracruz del Registro Agrario Nacional (RAN), Ulises Chávez Flores, encerró en una oficina de la dependencia a gestoras de trámites.



Esto, luego de que personal del RAN se negó a atender a usuarios con más de tres solicitudes por una supuesta modificación en el reglamento, denunció Mirthala Juárez González.



"Vino la persona que le dicen 'El Comisionado' y le ordenó al personal que se saliera y nos dejó aquí, con la palabra en la boca. Le quisimos preguntar, nos cerró la puerta y estamos dentro de la oficina sin nada de personal que atienda a las que venimos con carta-poder; y nos tienen encerradas", expuso.



Indicó que el Código Civil permite a terceras personas realizar trámites en el RAN y que de lunes a jueves, la Delegación normalmente admite a 10 gestores y cada uno, puede realizar cinco trámites entre consultas e ingresos.



"Pero hoy dijeron a una compañera que tenía cinco ingresos que sólo podía ingresar tres y le dijeron que no lo iban a admitir y no le dieron ninguna respuesta", afirmó.



Refirieron que ese momento, el comisionado del RAN, Ulises Flores, ordenó que el personal que atendía a las usuarias en una oficina se saliera y cerró la puerta con las quejosas adentro.



"No nos quiso contestar. Jaló la puerta de la entrada y le dijo al personal que se saliera. Jaló la puerta, la cerró y estamos adentro. La verdad sí podríamos abrir y salir pero se nos hizo muy majadero y estamos a la espera de que regrese", comentó.



Demandó que el funcionario aclare la respuesta de por qué no se les quiso atender y sobre todo, de la actitud prepotente de dejarlas encerradas.



"Queremos ir ante Derechos Humanos y la Contraloría, porque es una actitud muy grosera", finalizó.