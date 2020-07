Señalan a Director por anomalías con becas en Tecnológico de Orizaba

Integrantes del Comité de Becas del Instituto Tecnológico de Orizaba expresaron su inconformidad por la manera en que el director Rigoberto Reyes Valenzuela pretende ahora pasar por encima de ese organismo que él mismo creó, con el fin de imponer a estudiantes a modo.



Explicaron que a su llegada, cuando aún era director interino y Reyes Valenzuela buscaba quedarse en el cargo, se ofrecieron descuentos del 15 al 60 por ciento en la inscripción para mil 500 estudiantes, y ya como Director, el semestre pasado se brindó esa ayuda a 900 a través del Comité, que es el que recibe las solicitudes y las analiza para verificar que el apoyo se da a quien realmente lo necesita, pero el Director dio 200 descuentos más de manera discrecional.



Sin embargo, abundaron, en estos momentos, que es cuando más se necesita por la pandemia del COVID-19 que ha afectado a muchas familias, Reyes Valenzuela pretende reducir esos descuentos a sólo 10 a 15 por ciento.



Además, afirmaron que el Director ha buscado desconocerlos e imponer un alumno a modo que avala la reducción en el porcentaje de esa ayuda.



Lamentaron que con tal de conseguir sus fines, hoy ese funcionario pretenda vulnerar al Comité que él mismo creo.



Asimismo, criticaron su actuación como Director, la cual ha sido “gris”, pues a la fecha no ha hecho nada por la institución.



Recordaron que las acreditaciones de carrera que se han logrado ya estaban encaminadas, por lo que no hay logro alguno de su parte.



Además, se comprometió a mejorar los laboratorios, lo cual no se ha hecho, y a que en todos los salones habría catedráticos, lo cual tampoco ha ocurrido, pues hasta el semestre pasado en más de 20 por ciento de las aulas faltaban maestros y hubo algunos que llegaron a final de semestre para ponerles unos “trabajitos” y aprobarlo con eso, sin que los jóvenes tengan las competencias necesarias.