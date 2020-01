Señalan a Directora de kínder de Veracruz Puerto de presunta malversación de cuotas

Padres de familia de alumnos del jardín de niños "Nezahualpilli", ubicado en la colonia Ampliación Hidalgo de la ciudad de Veracruz, denunciaron que la Directora de este plantel está malversando los recursos provenientes de las cuotas escolares voluntarias.



Al respecto, Karla, una de las madres de familia, mencionó que hay 150 niños en la escuela y cada uno paga mil pesos por ciclo escolar.



Explicó que no han dado el corte de caja de los 150 mil pesos que captaron este ciclo escolar.



Por ello, se manifestaron en las afueras del kínder y criticaron que aunque hay una mesa de padres de familia, la directora Rita Pedrosa Murillo "ilegalmente" administra este dinero.



Acusaron que los baños de los niños están en pésimo estado, los salones se inundan y los aires acondicionados no funcionan, entre otras cosas.



Inclusive mencionaron que ya ha habido casos de pequeños con herpes en sus partes íntimas debido a las condiciones insalubres de los sanitarios.



Por ello, también pidieron a las autoridades de la SEV intervenir en este caso.



Advirtieron que si la situación no se aclara, tomarán la escuela y no permitirán el acceso a los menores.