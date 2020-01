Señalan a líder sindical en ingenio La Providencia de afectar a agremiados, en Cuichapa

El secretario general del Sindicato Independiente de Ingenio La Providencia, Vicente Medel, viola los derechos de 10 de sus agremiados, al no reconocer su escalafón como planta temporal y hoy los manda hasta último lugar como eventuales.



Al término de una reunión con su dirigente, con quien no llegaron a un acuerdo, los trabajadores explicaron que en el año 2018 fueron liquidados y pasaron a ser eventuales.



Explicó que los quieren asignar como de nuevo ingreso; cuando explicaron que ellos tuvieron un convenio con la empresa en el cual la empresa los reconoció con la planta temporal.



“Pero ahora el nuevo Comité se está encargando y buscando pruebas de que nosotros no obtuvimos la planta, cuando ya trabajamos un año con la categoría de planta temporal; y eso es suficiente para apegarnos al artículo 85 del Contrato Ley”, señalaron.



Incluso, expresaron que el año pasado en una asamblea de les informó a los obreros que estaban inconformes con la liquidación de la que fueron objeto, y todo quedó bajo un acuerdo.



El problema es ahora que entró el nuevo secretario general, Vicente Medel, quien señala que está reviviendo el caso, del que se pregunta cuál será su motivo o interés de afectarlos como trabajadores de su mismo sindicato.



Dijeron que su dirigente obrero está para apoyarlos, no para afectarlos, como lo pretende hacer; que en lugar de sumar, está restando.



Incluso, aseguraron que tienen en su poder un documento en el cual los ampara el artículo 85, y también el documento del convenio que hizo la empresa con su Sindicato, que los respalda y que esperan ser reinstalados porque así les asume el derecho.



Lo que si lamentaron es que su propio dirigente, Vicente Medel, a quien apoyaron para llegar al cargo, hoy les da la espalda, -aun cuando él también tiene recesión de contrato por parte de la empresa-, porque Grupo Beta San Miguel, se niega a reconocerlo como secretario general de este Sindicato obrero.



Explicaron que Vicente Medel se había comprometido a llevar a cabo una asamblea para mañana jueves y definir su caso, pero hoy que dialogaron con él, les dijo que ahora será hasta el próximo martes, -dando tiempo a que esté presente su asesora jurídica-, de la que aseguraron que es una mujer que siempre ha estado a favor de ingenios y con empresas particulares; por lo que no dudaron que hoy busque “aplastarlos”; pero advirtieron que no se van a dejar; van a buscar defenderse apegados al Contrato Ley.



Entre los obreros afectados en sus derechos laborales son: Gonzalo Cruz Martínez, Leonel Martínez Fernández, José Antonio Crespo Sánchez, Dalia Isabel Montero Aguilar, Adolfo Villalobos Salcedo, Gregorio Escamirosa Delgado, Ángel Pérez Hernández, Jesús Fuentes Galicia, Rafael Torres Rodríguez y Librado Ochoa Elotlán.