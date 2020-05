Señalan a Nahle de dar contrato millonario a su compadre; Secretaria lo niega

Este domingo el periódico Reforma publicó que la Secretaría de Energía (SENER), con Rocío Nahle como titular, benefició al compadre de la funcionaria dándole la obra para el condicionamiento de los terrenos en donde se construye la refinería de Dos Bocas mediante una licitación restringida y un contrato por casi 5 mil millones de pesos.Sin embargo, este domingo la propia funcionaria solicitó el derecho de réplica para afirmar que el medio nacional está mintiendo.Según la información, SENER benefició a Grupo Huerta Madre, propiedad del empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hayek, que en consorcio con la compañía holandesa Van Oord, se hizo de un contrato por 4 mil 968.8 millones de pesos.El medio destaca el compadrazgo entre Nahle y Quintanilla Hayek, el cual es público desde enero de 2018, cuando la actual funcionaria dio a conocer que el empresario sería beneficiado por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos con la renta de un terreno que serviría como depósito de basura.Reforma detalló que Grupo Huerta Madre es una empresa que fue creada en mayo de 2019, unos días antes de que le fuera adjudicado el contrato para la conformación de las plataformas, es decir, carecía de experiencia para desarrollar el trabajo que requiere un alto nivel técnico.El 22 de mayo de 2019 se realizó el Acta de Presentación y Apertura de Propuesta Comercial-Técnica y Económica de la invitación restringida PTI·ID·O·002/2019 de PEMEX, en la cual se dio como ganador al consorcio integrado por Consorcio Van Oord de México, S.A. de C.V., Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. y Grupo Huerta Madre, S.A.P.I. de C.V.Este consorcio ofreció el precio más barato de los tres grupos invitados a formular propuestas, al fijar en 4 mil 968.8 millones de pesos su propuesta.Posteriormente, en su cuenta de Twitter, la Secretaria de Energía publicó que Arturo Quintanilla Hayek, a quien el periódico Reforma hace referencia de ser dueño de la empresa Huerta Madre, no tiene participación, ni es integrante o accionista en dicho consorcio.“También cabe señalar que el empresario no trabaja en ninguna área de construcción de la nueva refinería, incluso, es necesario, mencionar que no ha participado en ninguna de las bases de licitación emitidas por la filial de PEMEX PTI Infraestructura de Desarrollo, que tiene a su cargo la ejecución de la obra de Dos Bocas”, refirió Nahle García.