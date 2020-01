Señalan a policías de SSP de detención arbitraria de manifestante, en Río Blanco

Familiares de los siete comerciantes desaparecidos en Ixtaczoquitlán el pasado 26 de octubre, denunciaron este día la detención de un familiar por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el momento en que intentaba mostrar una manta para exigir avances en la investigación ministerial, hechos ocurridos durante el evento de los Mártires de 1907, realizado en el municipio de Río Blanco.



Los hechos ocurrieron al iniciar el evento conmemorativo por el 113 aniversario luctuoso de los Mártires de la cuenca del río Blanco, que presidió la titular de la Secretaría del Trabajo, Guadalupe Argüelles, a donde llegaron familiares de los desaparecidos, líderes de taxistas y de obreros, así como grupos ciudadanos quienes reclamaron a funcionarios del Estado solución a situaciones diversas.



Los agraviados señalaron que los policías estatales evitaron que un joven sacara una manta en la que se pide a las autoridades solución a la desaparición de siete comerciantes. Esta personal fue finalmente detenida y la manta decomisada.



“El Gobernador Cuitláhuac se comprometió que nos iba a atender y luego huyó. Buscamos apoyo por todos lados y nada, y por ello los estatales lo levantaron porque pareciera que somos unos delincuentes porque exigimos nos regresen a nuestros familiares. Estaba afuera del evento, se lo llevaron cuando ni siquiera sacábamos lonas y ya lo estaban subiendo a la patrulla eso es abuso de autoridad”, señalaron.



Indicaron que son familiares de los siete comerciantes desaparecidos, y que les impidieron el acceso, pues nadie los escucha ni atiende, todos dicen que no les compete y a quienes si les compete no los atienden, pues de la Fiscalía suman ya tres meses y no hay nada, ni una base ni nada, mientras que el funcionario de Ixtaczoquitlán, inmiscuido en los hechos se dio a la fuga y no ha sido localizado.