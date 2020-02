Señalan irregularidades de Presidenta de Junta de Conciliación, en Coatza

Diversas arbitrariedades en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como en el Tribunal Superior de Justicia, fueron denunciadas este martes por abogados de Coatzacoalcos.



Explicaron, por ejemplo, que la presidenta de la Junta de la Junta Especial número 16 de Conciliación y Arbitraje, María de Jesús Ríos Blanco, no se presenta a laborar sino hasta las 3 de la tarde, lo que retrasa las actividades y diligencias del sitio.



El abogado, Fausto Vicente Torres Pérez, detalló que la dama, quien debería presentarse a las 08:30 de la mañana, arriba diario a las 15:00 horas, sin que nadie le ponga un alto.



Refirió además que la mujer es hermana del diputado Eduardo Ríos, quien presuntamente la protege para hacer este tipo de conductas.



"En materia laboral, todos conocen a la señora María de Jesús Ríos Blanco, que imparte aparentemente justicia en esta ciudad. Pero la señora no llega a laborar, llega hasta las 3 de la tarde. Hemos grabado y no se aparece", dijo.



Añadió que, aunado a ello, cuando han ido a interponer la queja ante la Secretaría del Trabajo, el presidente de la Junta Estatal, Benjamín Díaz Martínez, les pide pruebas y terminan por no proceder las quejas interpuestas.



"Es un secreto a voces. En la misma Junta de Conciliación sus integrantes dicen que ella reparte dinero, a quién, al Gobernador; o porque es hermana del diputado Lalo Ríos de MORENA. Hay corrupción y ella se siente poderosa porque está protegida. Por eso hacemos la denuncia, sabemos que va a llegar a oídos del Gobernador. Queremos una investigación, ¿quién está protegiendo a la señora presidenta de la junta especial número 16?", sostuvo.



Asimismo, los abogados explicaron que dentro del Tribunal Superior y las Juntas Especiales de Conciliación en el Estado hay conflicto de interés, toda vez que la presidenta del Tribunal, Sofía Martínez Huerta, además de ser prima del superdelegado, Manuel Huerta, es madre del presidente de las Juntas de Conciliación Estatales, Benjamín Díaz Martínez.



Por la situación, pidieron a la autoridad pertinente la separación de los cargos de ambos personajes, en tanto se hace una investigación por los señalamientos hechos en su contra.



"La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, es la encargada de impartir justicia en materia civil. El presidente de las juntas estatales, Benjamín Díaz Martínez es su hijo, aquí hay conflicto de intereses. Madre e hijo gobiernan en el ámbito laboral y civil. Por eso no hay justicia, a ellos les reparten el botín. Queremos la separación de sus cargos para una investigación", finalizó.