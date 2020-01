Señalan posible operativo fallido; murió civil y menor en enfrentamiento en Atzalan

Luego de que se registrara un presunto ataque a policías estatales en la localidad de Tepetzintla, perteneciente al municipio de Atzalan y de que autoridades confirmaron que el saldo fue de dos abatidos, tres detenidos y cuatro uniformados heridos, horas más tarde surgió otra versión sobre los hechos.



Se dio a conocer que los elementos habrían sufrido una emboscada, sin embargo, se dice que más bien fue un operativo fallido ocasionado por la falta de coordinación entre corporaciones policiacas, mismo que acabó con la vida de una niña de apenas 10 años de edad y su abuelo.



Se logró saber que los uniformados realizarían el supuesto rescate de una o varias personas que había sido secuestradas y que se presume se encontraban al interior de una de las viviendas de la localidad antes citada. Sin embargo, los elementos policiacos no sabían en qué inmueble se hallaban, por lo que comenzaron a entrar por la fuerza a diferentes viviendas.



No obstante, en una de las viviendas donde los oficiales irrumpieron de forma violenta, el propietario Guillermino Cardeña accionó su escopeta al pensar que se trataba de un hecho delictivo, por lo que los oficiales repelieron la agresión y le dieron muerte, pero también dispararon contra una menor de apenas 10 años, nieta del propietario, quien era importante y reconocido gestor de la comunidad.



El resultado de este lamentable hecho se sabe extraoficialmente fue de cuatro elementos lesionados con proyectil de arma de fuego y tres hombres detenidos a quienes se les aseguraron armas de grueso calibre, sin que la autoridad lograra precisar si fue en el mismo inmueble o en otro contiguo donde los detuvieron.



Hasta la tarde de este jueves se sabe que a la escena del crimen no ha ingresado el personal de la Fiscalía y de Servicios Periciales, pues los pobladores no permiten el acceso y los cuerpos siguen tendidos en el lugar; los familiares de las víctimas exigen que las autoridades del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento se presenten en el lugar.