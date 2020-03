Denuncian que en la escuela de Bachilleres Constitución de 1917, clave 30EBH0096J, los directivos hacen caso omiso a las indicaciones hechas por las autoridades para la prevención del Coronavirus.



“En el turno diurno, no hay gel, alcohol, ni jabón. Los baños están muy sucios, no le hacen aseo. Hay muchos alumnos con gripe y tos muy fuerte. Al no tomar medidas necesarias, todos corremos el riesgo de contagiarnos.”



Hacen un llamado a las autoridades pertinentes para su pronta intervención.