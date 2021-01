Señalan que Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales no atiende fines de semana

Integrantes de la Brigada "Gatitos Panteón 5 de Febrero" solicitaron mayor empatía por parte de las autoridades de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), pues denunciaron la falta de atención en fines de semana.



"Tuvimos que acudir el día de ayer a la Fiscalía, al área de la FEDAYCA para que atendieran un asunto respecto a que encontramos a un gatito muerto. Desafortunadamente, al llegar a la institución nos encontramos con la sorpresa de que no había gente de guardia para atender la denuncia. Tuvimos que presionar para que pudieran atendernos", dijo Carlos Juárez, integrante de la brigada.



Y es que comentó que, de nada sirve que la sociedad quiera trabajar por el cuidado de los animales cuando las mismas autoridades ponen obstáculos.



Detalló que la sospecha de la muerte del felino va desde un posible envenenamiento hasta SIDA felino o leucemia.



"Esperamos el resultado y si es envenenamiento creo que debemos estar alertas todos los vecinos y atentos de la protección de estos felinos y si fue por enfermedad, la brigada tiene que estar muy alerta de poder rescatar a todos los gatitos del Panteón y darlos en adopción. Aclaro que tanto el SIDA como la leucemia son enfermedades propias de los gatos y no se propagan entre los humanos".



Expuso que el panteón no es un "paraíso para los gatos", ya que están vulnerables a ser envenenados, sufrir maltrato y enfermedades, por lo que urgió a la población ser conscientes y adoptarlos.



"Queremos pedirle al director general de Servicios Periciales que agilice la investigación porque los gatitos del Panteón 5 de Febrero están corriendo peligro y si es por enfermedad necesitamos saberlo, para poder empezar acciones más fuertes y poder rescatar a los gatitos y poderlos llevar a atención médica".