Buena tarde:



El motivo de estas líneas es para reportar que no hay atención por parte de SIDEA Xalapa. Desde hace unos días necesito realizar un trámite urgente; llevo días hablando por teléfono pero no responden las llamadas. El viernes 5 de junio mandé un correo electrónico a SIDEA, relacionado al trámite que quiero realizar y hasta el día de hoy no he obtenido respuesta. Me presenté el día 8 de junio en las oficinas donde se encuentra el Registro Civil con dirección en Blvd. Porfirio Díaz s/n, una persona me atendió y me comentó que SIDEA no tenía guardia.



Lo que necesito es importante, ya que es influyente para poder salir adelante de la pandemia.



Por favor, les pido de la manera más respetuosa, que si pueden poner guardia, para que puedan apoyar a los ciudadanos a seguir con sus trámites.



Sin más por el momento, agradezco el espacio y quedo en espera de una respuesta favorable.