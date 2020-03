Al Calor Político:



Espero puedan ayudarme a exponer al transporte urbano de la ciudad de Xalapa, pues no toman ninguna medida sanitaria ante la contingencia que estamos viviendo por el coronavirus.



Unidades con aforo completo, incluso con personas paradas, no cuentan con ventilación ya que muchos camiones tienen las ventanillas atoradas y no se pueden abrir.



Hago un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen control ya que habemos personas que no podemos detener nuestro ritmo de vida y necesitamos seguir tomando estas rutas de transporte; uno toma las medidas necesarias pero cosas como esas nos exponen a todos.