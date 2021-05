SEP emite reglas del programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa

A más de un año de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y tras la estrategia del regreso a clases presenciales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para el Ejercicio Fiscal 2021, que busca asegurar la equidad y la excelencia en la educación, priorizando la Educación Superior.



Por esa razón, las Instituciones de Educación Superior Públicas deberán ofertar programas educativos de Técnico Superior Universitario, licenciatura y, en su caso, posgrado en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia o mixta y que se encuentren en el ámbito de competencia de las instancias normativas definidas en las Reglas de Operación del Programa.



Para garantizar una Educación Superior de Excelencia, la Subsecretaría de Educación Superior (SES) plantea los siguientes 5 Ejes de trabajo: Compromiso social de las Instituciones de Educación Superior (IES), Transformación Académica de la Educación Superior, Cobertura con Equidad e Inclusión Gobernabilidad del Sistema de Educación Superior y Financiamiento con Transparencia y Rendición de Cuentas.



Con el Programa se fortalece el derecho del Estado mexicano de garantizar a la población una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y garantizar que los planes y programas de estudios sean pertinentes a los desafíos del siglo XXI y permitan a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes adquirir habilidades y conocimiento para su desarrollo integral.



Asimismo, se priorizan las estrategias de Educación de Calidad para garantizar en el 2030 el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria; aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento y garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.



Otras medidas son la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.



Así como construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos y eficaces para todos.