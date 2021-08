SEP moverá a docentes para localizar a niños que no regresen a clases

A los alumnos que no se inscriban en este periodo escolar 2021-2022 y no se les pueda localizar, se les buscará en sus domicilios o con familiares para determinar por qué no asisten a sus clases y se les apoyará en lo posible para evitar la deserción escolar, aseguró la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez.



En entrevista durante las actividades del programa “Tequio por mi Escuela”, en la primaria “20 de Noviembre”, ubicada en la colonia Luz del Barrio de Xalapa, la funcionaria federal expresó la importancia de buscar alternativas para que los niños y jóvenes continúen con sus estudios, a pesar de la pandemia y las afectaciones por el huracán Grace en 62 municipios.



Aclaró que aunque los padres de familia determinen no enviar a sus hijos a clases presenciales en este inicio de curso, se debe inscribir a los alumnos para que la escuela esté por enterada que el niño no asistirá a las aulas, pero sí tomará sus clases a distancia.



“Para no tomarlo como abandono, porque se puede tomar como abandono”, dijo.



La Secretaria de Educación refirió que los docentes apoyarán para localizar a los alumnos.



“A los chiquitos que no se han podido localizar o que no han venido, la idea es ir al domicilio, pedirle a los docentes que vayan al domicilio, que hablen por teléfono, ver la manera en que se puedan comunicar”, dijo.



El objetivo es determinar si no asisten a la escuela o si no toman sus clases en línea por cuestión económica, por si fallecieron sus padres y se quedaron huérfanos o si no tienen recursos económicos.



Ante cualquiera de las situaciones, se activará el programa de becas a nivel nacional o se les apoyará a través del programa La Escuela es Nuestra, pero todo ello se determinará este lunes.



“Es crucial el día de mañana, para saber cuantos maestros tenemos enfermos, cuántos fallecieron, cuantos se quieren jubilar. Mañana en la tarde-noche ya sabremos todos estos datos; pero sí tenemos alternativas de solución”, dijo.



Dependiendo de esos datos, se canalizarán los diversos casos y de tratará de dar solución a todos ellos, con la finalidad de que los niños y jóvenes sigan estudiando.



La gran ventaja en el estado de Veracruz, dijo, es que hay toda la disposición del Gobierno estatal de atender la educación.