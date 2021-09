SEP pagará sus deudas con docentes de Uxpanapa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó el pago a docentes de los diferentes niveles y modalidades de educación básica del Valle del Uxpanapa y se les pagará con el tabulador 3, por lo que se liberaron las quincenas 16 y 17, que no les habían pagado, finiquitando así un problema que afectaba a unos 270 docentes federales.



Lizbeth Castro Morales, secretaria de Negociación Salarial de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informo que luego de una prolongada reunión de las autoridades de la SEP con las del ramo del estado de Veracruz y los representantes de la dirigencia nacional del sindicato, se logró echar abajo la pretensión de incluir a esta región en la zona económica 2, lo que repercutiría en sus ingresos salariales.



“El pago de los salarios se hará una vez que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) haga la revisión correspondiente para dispersar la nómina a los maestros que no les han cubierto sus respectivos salarios”, indicó la dirigente sindical.



Entrevistado luego de haber recibido la información por parte de Clemente Landa Domínguez, director de Nóminas Federalizada; Efraín Francisco Lizárraga Meza, secretario particular del titular de la SEV y de una auxiliar de la Oficial Mayor, se dio a conocer que, a partir de este acuerdo, los docentes seguirán cobrando como lo venían haciendo hasta ahora.



Los docentes beneficiados, que el pasado martes se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de esta Capital para demandar la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, agradecieron el apoyo otorgado, así como la mediación de los comités ejecutivo nacional y seccional del SNTE, encabezados por Alfonso Cepeda Salas y Lázaro Medina Barragán, respectivamente, para lograr este beneficio.



Para el caso de los 17 docentes de las zonas de Tuxpan, Orizaba y Coatzacoalcos que también enfrentan esta situación, igualmente quedaron liberados y “es probable que la SEV tenga que justificar la ubicación de ellos, porque están en municipios, aparentemente, en tabulador 2 pero hay errores de ubicación y nos dedicaremos a la tarea de justificar y le pediremos a la Secretaría que lo haga para culminar este paquete”.



En el caso de los 19 docentes de los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA), este asunto se atenderá este miércoles durante una reunión que se tendrá a partir de la 13:00 horas, que también no les han pagado, que no son de zonas económicas, sino que de otra situación administrativa, que es el único caso que está pendiente hasta el momento, señaló por último.