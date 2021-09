SEP pide austeridad; sindicatos de universidades presionarán por más dinero

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) pidió a las universidades ajustarse a la austeridad para no seguir en crisis, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) confirmó que solicitarán que aumente el presupuesto para la educación en 2022, advirtiendo que 13 instituciones enfrentan problemas para cerrar este año.En conferencia de prensa junto a la directora general de Educación Superior Universitaria de la SEP, Carmen Enedina Rodríguez, el dirigente de la CONTU, Enrique Levet Gorozpe, explicó que los recursos deben aumentar por la inflación e aumentos a salarios.“Evidentemente (el presupuesto para 2022) debe de ser mayor, cada año los efectos de la inflación y por los incrementos salariales que en el presupuesto debe de estar contemplado para que las universidades puedan hacer frente a las demandas de las organizaciones sindicales”, dijo.Explicó que este mismo martes, durante la XXII Asamblea General Ordinaria de la CONTU, la funcionaria de la SEP detallaría los montos que se contemplan en el proyecto de presupuesto del próximo año, por lo que todavía no hay cifras claras.Aun así, iniciarán presiones ante el Congreso de la Unión para que incrementen los recursos.“Este año volvemos nosotros al peregrinaje de ir a la Cámara de Diputados a pedir que nos aumenten los presupuestos para la educación y tendremos que hablar con el Presidente de la Comisión de Educación o Presidenta, (…) y con el Presidente o Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que también le corresponde a MORENA.“Todo eso lo tenemos que hacer y ya empiezan los tiempos en que tengamos que ir a la Cámara de Diputados, ya sea de manera individual o en bola para presionar a que esto se incremente a las universidades”, dijo Levet Gorozpe.Al descartar que las Universidades “Benito Juárez” que creó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador afecte las finanzas de otras instituciones, explicó que la única preocupación es que llegue el dinero suficiente.“No nos inquietan (las universidades de Bienestar), lo que sí nos inquieta es que nos den los recursos suficientes a las universidades para que no tengan los problemas que tienen algunas instituciones de educación superior en México que alrededor de 13 no tienen suficientes recursos para cerrar el año con el pago de salario y prestaciones de los trabajadores, esa es la realidad. Entonces nosotros queremos dialogarlo con las autoridades”, dijo.Asimismo, comentó que Enedina Rodríguez es la encargada de manejar en la SEP el reparto de los recursos económicos para las universidades, por ello su reunión con ella.Sobre la Universidad Veracruzana, el también dirigente del Sindicato Estatal del Personal Académico de la UV (FESAPAUV), comentó que de tres años a la fecha no han tenido problemas financieros.