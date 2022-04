SEPASEVM ignora peticiones de activar protección a mujeres, denuncian

Integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) señalan no recibir "eco" por parte del mismo.Durante el pronunciamiento hecho en conferencia de prensa, la integrante del SEPASEVM, Myriam Lagunes Marín, destacó que en múltiples sesiones del sistema se han externado diversas inquietudes, sin embargo, no les dan la importancia necesaria y no se activan los mecanismos correspondientes, como en el caso de feminicidio de Tlapacoyan."Por ejemplo, el caso de la mujer que fue víctima de feminicidio en Tlapacoyan, a quien también asesinaron a sus hijos, ¿cómo pudo haber tanta violencia y que ningún mecanismo estatal se activara?", comentó.En este sentido, también expresó su preocupación, pues en algunos casos, los segundos afectados con los feminicidios son los hijos e hijas de las mujeres asesinadas, quienes también pierden a su padre cuando éste es el culpable."¿Qué está pasando con todos los niños y niñas que quedan cuando su madre es víctima de feminicidio? No hay cifras oficiales, eso es lo más preocupante. Tendríamos que tener cuántos son y que se está haciendo por ellos y por ellas", añadió.Además, lamentó que las autoridades "maquillen" las cifras que se reportan, en especial, ante esta "crisis de desapariciones" que ella misma llamó, ya que hay una gran cantidad mujeres desaparecidas y no se ha logrado nada."Es increíble la crisis de desapariciones que estamos viviendo. Yo les puedo hablar por ejemplo de Casandra, lleva un año desaparecida y nadie hace nada, no sabemos nada de ella (...) Es preocupante que haya un sesgo tan grande entre lo que reportan las autoridades y lo que nosotras vemos respecto al índice de violencia", dijo.Finalmente, Lagunes Marín reprobó que haya un gran contraste de acciones para la erradicación de la violencia contra la mujer, entre las marchas que colectivos feministas realizan y carreras por parte de la Fiscalía."Ayer estábamos marchando por el esclarecimiento y justicia hacia estos crímenes y a la par se estaba realizando una carrera por la no violencia por parte de la Fiscalía, es contrastante", finalizó.