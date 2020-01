Sequía afecta aguas termales de Actopan: Agente municipal

La sequía en grado severo a moderado afectó de manera negativa no sólo la producción agrícola de Actopan, además, perjudicó a los veneros de aguas termales en el municipio.



De acuerdo con el agente municipal de la congregación Los Baños, Ascensión Sánchez, debido a la escasez de lluvias en la cuenca del río Actopan el nivel de los pozos termales disminuyó en un 30 por ciento.



"Por gracia de Dios sí continúa, ya no en la cantidad de antes, también bajó el afluente, no a la misma escala de dos años o tres; bajó el caudal y los manantiales producen un poco menos y eso, hablamos de las Aguas Termales, bajó un 30 por ciento la captación", explicó.



En el caso del arroyo con aguas termales, éste disminuyó de cuatro a dos pulgadas, "pero también porque se han ordeñado los manantiales que están en las orillas, se han jalado a las albercas", indicó.



Señaló que esta situación afecta a los 9 manantiales de agua termal y 16 pozos de aguas frías.



"Por gracia de Dios existen pero con una merma" afirmó.



Adjudicó lo anterior a la sequía prevaleciente en 2019 y ninguno de los arroyos en la región de Los Baños y Tinajitas captó agua.



"Entonces por ende los manantiales no se recargaron porque hubo lluvias contadas y sin escurrimientos los mantos freáticos no se recargaron", dijo.