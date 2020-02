Sequía en Veracruz, “continuará y empeorará”

La sequía en Veracruz fue extraordinaria durante 2019 y este año no se pronostica mejoría, incluso, se prevé que “la situación siga, continúe y empeore", alertó el director general del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), Juan Manuel Méndez Contreras.



En una conferencia impartida en Boca del Río, el funcionario indicó que es urgente tomar medidas para afrontar la sequía, por lo cual autoridades y ciudadanía deben trabajar en acciones porque se estima que la falta de agua afecte nuevamente a más de 200 municipios veracruzanos.



"En el año pasado, 2019, llegamos a tener en Veracruz un total de 202 municipios declarados con sequía severa y extrema y quiero decirles que nunca en la historia de nuestro Estado había ocurrido dicha situación. Llegamos lamentablemente a ser considerados el Estado con mayor sequía de la República Mexicana, el mayor problema de escasez de agua se presenta para esta región del país y nos toca ser Veracruz el principal problema que existe en México", dijo.



Aclaró que esta situación no es para "alarmar" a la población, sino para hacer un llamado de atención para afrontar la problemática de sequía que afecta a todos los sectores productivos y no sólo al agrícola.



Por su parte, el subdirector técnico de CONAGUA, Víctor Hugo Pacheco, recordó que durante el año pasado apenas se registró un 60 por ciento de lluvia de la media nacional para el estado de Veracruz.



"El año 2019 fue el año más crítico del que tenemos registro, no había año más seco que el que acaba de pasar. Este año no es más alentador, sobretodo porque nos antecede un año donde nos llovió poco más del 60 por ciento de la media", dijo.



Detalló que la zona sur es considerada una de las más secas con la clasificación de sequía excepcional, principalmente el Uxpanapa y Jesús Carranza, mientras que en el norte municipios como Álamo, Pánuco y parte del estado de San Luis Potosí están en situación crítica.