Sequía “está peor que nunca”: Ganaderos de Veracruz

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Veracruz es de los Estados más afectados por la temporada de sequía, lo cual se refleja en el campo, en donde el ganado ya ha reducido su peso alrededor de un 50 por ciento, afirman productores de la comunidad del Hato, en Alvarado.



Uno de los ganaderos, Ernesto Chávez Camacho, aseguró que han perdido animales, por lo cual han tenido que apoyarse de otro tipo de alimentación porque ya no hay pasto suficiente.



“Este año está peor que nunca, yo no había visto tan fuerte como este año, no nada más a mí, a todos los vecinos y sí: las vacas flacas y algunas se han muerto y como ve, estamos acondicionando para los becerros y a las vacas ayudándoles con alimentos, zacate y maíz. Nosotros llevamos dos vacas muertas", dijo.



Al adelgazar las vacas, la producción de leche disminuye, afectando tanto el alimento de los becerros como la producción de derivados.



"Se escasea la leche y el becerro sufre sin comida y también nosotros nos da hacia abajo, hay que ayudarles con alternativas. Ha bajado se puede decir cómo un 50 por ciento, por la sequía todo ha bajado, se ve todo seco".



Ante la sequía de los últimos años, están optando por reproducir ganado "cebú", el cual afirman tiene mayor resistencia y requiere menos alimentos.



"Primero las vacas, las suizas, holandesas son las que recienten más la sequía, son las razas que necesitan más comida, estamos metiendo más la cebú porque la otra ya no conviene, la cebú da menos leche pero aguantan más".



Es una época difícil para los productores ganaderos, aunque cada año se preparan, este último ha sido de mayor adversidad.