Sequía no cesa en Veracruz, hay 84 municipios sin lluvias: CONAGUA

El estado de Veracruz sigue siendo el más afectado de la República Mexicana por la falta de agua, al registrar al 31 de marzo 84 municipios con algún tipo de sequía, de los cuales siete de ellos se mantienen en “Sequía Extrema” desde octubre pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).La Ley de Aguas Nacionales da a conocer que “Sequía es la insuficiencia de volumen usual en las fuentes de abastecimiento, que es debido a una menor cantidad de la lluvia para el llenado de las fuentes, derivado de un retraso en la ocurrencia de la lluvia, o a una combinación de ambas causas naturales”.Con datos del Informe del Monitor de Sequía de México, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA, a la segunda quincena de marzo, ( https://bit.ly/3e9OfT3 ) Tamaulipas registra ya los primeros dos municipios en la categoría D4 (Sequía Excepcional).La CONAGUA en el último informe quincenal del SMN, indica asimismo que los estados de la República con más municipios afectados por la sequía a la segunda quincena del mes de marzo son:Veracruz con 84 (7 en Sequía Extrema; 33 Severa y 44 Moderada)Yucatán con 70 (el mismo número en Sequía Moderada)Nuevo León con 44 (3 en Sequía Extrema; 21 Severa y 20 Sequía Moderada)Tamaulipas con 28 (2 Sequía Excepcional; 6 Extrema; 1 Severa y 19 Moderada)Hidalgo con 24 (3 en Sequía Extrema; 11 Severa y 10 Sequía Moderada)Estos cinco estados suman 250 de los 400 municipios del país afectados con algún tipo de sequía al 31 de marzo, esto es, el 62.5 por ciento del total.Es importante destacar que Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Platón Sánchez, Tantoyuca, Tempoal y El Higo, son los siete municipios del norte de la entidad veracruzana que desde la segunda quincena del pasado mes de octubre se mantienen en la categoría de Sequía Extrema (D3).La Comisión Nacional del Agua define a la Sequía Extrema (D3), con características de pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo y se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez.Por otra parte, los 33 municipios de la entidad veracruzana identificados con Sequía Severa (D2) son: Naranjos Amatlán, Benito Juárez, Catemaco, Cazones, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coatzintla, Coyutla. Chinampa de Gorostiza, Chontla, Espinal, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Jesús Carranza, Mecayapan, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Poza Rica, Soteapan, Tamalín, Tamiahua, Tancoco, Tantima, Castillo de Teayo, Temapache, Tepetzintla, Tihuatlán, Túxpam, Tatahuicapan de Juárez y Uxpanapa.La Sequía Severa (D2) implica probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es común la escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del agua.También en el caso del estado de Veracruz se identificaron 77 municipios en la categoría de “Anormalmente Seco” (DO)- dos más que la quincena pasada- que se trata de una condición de sequedad; no es una categoría de sequía, precisa la Conagua, en la cual se presenta al inicio o al final de un periodo de sequía. Al inicio de un período de sequía: debido a la sequedad de corto plazo puede ocasionar el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y existe el riesgo de incendios.Al final del período de sequía: puede persistir déficit de agua, los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.