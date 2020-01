Sequía también golpea a productores de Veracruz Puerto

La sequía del 2019 sigue afectando al territorio veracruzano, los productores de zonas rurales del puerto de Veracruz han visto mermadas las ganancias debido a la falta de agua para el riego de sus cultivos y alimento para el ganado.



Aunque la principal actividad económica de la ciudad es el turismo, aún se cuenta con 10 mil hectáreas para actividades agropecuarias, 10 mil cabezas de ganado de cría que se dedican al doble propósito, es decir, producción de leche y carne, así como 25 mil cabezas de ganado de engorda.



"Sí hay afectaciones porque al no haber pasto suficiente, no hay la ganancia del pasto adecuada, ni peso, ni rendimiento de leche, ni porcentajes de gestaciones y parición y desde luego que hay afectaciones, estamos buscando disminuir los riesgos", dijo el director de Fomento Agropecuario, Vicente Ramírez.



Señaló que no se cuenta con ningún programa de apoyo a la agricultura y ganadería en el puerto, incluso los recortes de presupuestos de la federación y no se han canalizado los incentivos a los productores.



"Tenemos los ejidos de la zona rural, San Julián, Santa Fe, Villarín, Matacocuite, Dos Lomas, Paso San Juan, Vargas, Bajos del Jobo, Cabo Verde, hacia la zona sur, que son las que se dedican a esas actividades".



Por el momento, se hacen recomendaciones a los productores para el almacenaje de forraje para este año, que se espera también sea crítico en materia de sequía.