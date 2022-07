Sequía y calor

Basta un rápido rastreo por la red de Internet para dimensionar la magnitud del impacto del calentamiento global en este verano de 2022. El desastre es mundial. La prolongada sequía y la “ola de calor” está causando estragos cuyas consecuencias impactan en todos los órdenes: incendios forestales, pérdida de cosechas, falta de agua para consumo humano, muerte por hipertemia, deshielo de glaciares, inquietud social, pérdida económica, freno al turismo, daño a infraestructura, tensión política y todo aquello que se deriva y derivará cuando la sed apriete.Veamos sólo un poco del sondeo virtual realizado. En Italia se habla de “anomalía climática” para referir la ola de calor que azota a diversas regiones y en las que se han registrado temperaturas de 40 grados, algo inusual en el pasado. En la capital de Lombardía, Milán, en Roma y Bolonia, por ejemplo, se han registrado 40 grados, lo mismo que en Pavía al norte de Italia. La lluvia no llega y los incendios forestales han arrasado con 27571 hectáreas de bosques. El río Po, el más grande del país, está casi seco e imágenes de Venecia muestran canales con muy poca agua.En el Reino Unido se informó de un descenso del 70% de sus reservas de agua producto de la sequía, lo que ha dañado diversos cultivos agrícolas, situación que impactará en una reducción de la disponibilidad de alimentos y, claro está, un incremento en su precio. Los 40 grados eran impensables en este país donde la temperatura media histórica en verano había sido de entre 14 grados la mínima y 30 grados la máxima. Es tal la intensidad del calor que la infraestructura aeroportuaria ha sido afectada, las vías ferroviarias están teniendo torceduras por la dilatación del metal y el icónico puente que cruza al río Támesis, Hammersmith, ha sido recubierto de aluminio para reducir daño estructural.En Somalia la sequía lleva instalada tres estaciones consecutivas y ha obligado a la emigración de casi dos millones de somalíes cuyo sustento fundamental es la actividad agrícola y pecuaria. En el norte de India y en Paquistán, se han registrado temperaturas de 62 grados, y el cambio climático ha provocado lo mismos sequía intensa que lluvias extremas que afectan, principalmente, a las ciudades. Para asegurar su seguridad alimentaria, India embargó sus exportaciones de trigo lo que afecta el abasto de este cereal en el mercado mundial, conjuntamente con la invasión de Rusia a Ucrania que paralizó la exportación de trigo y otros productos al mercado mundial.En Chile se ha reportado un promedio de lluvia por debajo de lo normal y sus ríos Maipo y Mapocho que abastecen de agua, principalmente a Santiago, su capital con siete millones de habitantes, han reducido su caudal por falta de lluvia y desaparición de glaciares andinos que aportan, o, mejor dicho, aportaban el 40% del caudal.Argentina ha tenido pérdidas agrícolas desde el año 2020 y se teme que continuarán este año de 2022 por la persistente sequía. A la fecha el gobierno argentino reportó pérdida de 11% en el cultivo de soja y 15% de maíz. Sudáfrica, tradicionalmente seco, ahora ha visto agravado el abasto de agua de manera extrema.Suiza no es la excepción. En la ciudad de Ginebra la temperatura alcanzó 37 grados, cuando la temperatura veraniega había sido de 25 grados la máxima. La ola de calor está afectando el punto de congelación de los glaciares alpinos que ahora se registra a 5184 metros de altura, es decir, 70 metros por encima de la máxima histórica de 5 mil metros, lo que indica el acelerado derretimiento del hielo de glaciares, consecuencia de una masa de aire cálido que recorre la cadena montañosa. En este país ha sido movilizado el ejército para llevar agua a algunas zonas alpinas donde el ganado tiene dificultades para abrevar.En Portugal la temperatura alcanzó 47 grados. Hungría reportó recientemente que han muerto más de 500 personas por “golpe de calor” y Francia habla de 1700 muertos. En la ciudad de Córdoba, España, la temperatura alcanzó 46,9 grados, Grecia con picos de 45 grados, Alemania 42 grados, lo mismo que en Holanda y Bélgica. En Groenlandia se reporta que la temperatura ambiente ha sido 10 grados más alta de lo normal, lo que estimula el rápido derretimiento de hielo que, se calcula, libera 6 mil millones de toneladas de agua por día que se suman a la masa marina.Se reporta que junio y julio han sido los meses más calurosos del siglo XXI y se pronostica continuidad de la ola de calor durante el mes de agosto. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) predice que, de continuar las actuales emanaciones de gases de efecto invernadero, la deforestación indiscriminada y contaminación de los océanos, en los próximos cinco años el aumento de la temperatura global puede ser de 1.5 grados, lo cual pondrá en riesgo la vida y la civilización humana.Pero, ¿qué significa un aumento de 1.5 grados a nivel global? Significa temperaturas extremas como las vividas hoy en Siberia que han alcanzado 49 grados. Significa menos días de frío al año y por tanto menos nieve invernal que afecta la recarga hídrica del manto freático. Sequías extremas y prolongadas como las que se vive en el noreste de México con efectos múltiples: escasez de agua para consumo humano, daño a la industria, al turismo y pérdida en el sector agropecuario, conflicto social y turbulencia política. Significa aceleramiento del deshielo en el Ártico y la Antártida con el consecuente aumento de los niveles del mar que ya empezó a invadir costas continentales e islas.Lluvias torrenciales y granizadas localizadas con resultados devastadores para la población, especialmente urbana. Significa daño a infraestructura pues el calor intenso provoca deterioro estructural en edificios, cortinas de presas, red hidráulica, y más, como lo ocurrido en el museo de Reliquias Culturales en China donde el techo se derritió por la ola de calor que afecta a 81 ciudades, el truene de tuberías conductoras de agua en California, ablandamiento de asfalto en carreteras y pistas aéreas, así como deformación en vías férreas, por dar unos cuantos ejemplos.Y desde luego, toda esta maraña de consecuencias derivadas del aumento de la temperatura global, significa impacto en el gasto público para atender situaciones nada previstas y emergentes, cuya crisis política no tarda en estallar derivada de la inquietud social y daño a la agricultura, producción pecuaria, desabasto de agua urbana y el riesgo de disminución en la actividad industrial y turística. ¿Qué hacer? Lo que ya se sabe.Para empezar, mayor participación ciudadana con acciones encaminadas a reducir causales del cambio climático y obligar a los políticos que ascienden al ejercicio gubernamental, efectivo compromiso social, sin demagogia ni malabarismo electoreros partidistas. Lo que conlleva a prácticas para lograr la reducción drástica de la quema de combustibles fósiles e impulso a la generación de energía eléctrica solar, eólica, geotérmica y mareomotriz. Reconversión industrial sustentable. Freno tajante a la deforestación. Regulación equitativa en consumo hídrico.Reeducación medio ambiental efectiva, es decir, práctica y no retórica. Control y reciclado de basura y desechos. Reciclado de agua y apoyo financiero para introducir en las viviendas sistema de captura y filtrado de agua de lluvia. Cambio en nuestros hábitos de consumo. Incentivar el trabajo a distancia, en los campos donde es factible, para reducir el desplazamiento automotriz. Facilidades fiscales para incentivar el cambio de parque vehicular en tránsito hacia la electrificación.Seguimiento estricto a la aplicación de normas anticontaminantes. Regular el crecimiento urbano extensivo para evitar que continúe sobre superficies potenciales para cultivo. Y, claro está, algo de lo que no se quiere hablar, estudiar y aplicar políticas demográficas sustentables. Todo esto y más. Un cambio en nuestro estilo de vida, sí. Pero un cambio para asegurar la continuidad de la vida humana y la civilización planetaria, así de simple.