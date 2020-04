Será difícil mantener empleos durante contingencia: CANACO Xalapa

Una posible afectación de al menos un 60 por ciento al empleo experimentaría la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Xalapa por la contingencia de coronavirus, anticipó el presidente del órgano, Bernardo Martínez Ríos.



Lo anterior, dado que la CANACO ya reporta cierres de comercios y en sondeos internos, los socios advierten de la incapacidad de conservar los empleos.



"Ya hay cierres, ya empieza a haber cierres (...) y le puedo decir que nosotros ya tendríamos reportado una afectación del 90 por ciento del comercio, a nivel local, teníamos reportada, hasta hace dos semanas, una pérdida probable de más de 65 por ciento del empleo en el sector", dijo.



Explicó que con el inicio de la Fase 1, la CANACO aplicó una encuesta entre los socios para medir la posible afectación en el empleo.



En la encuesta, un 40 por ciento de los socios adelantó su disposición de mantener el empleo; pero otro 40 por ciento admitió de la dificultad de mantener el total de sus plantilla y el resto de los participantes anticipó la probabilidad de aplicar despidos.



Al sumar tales porcentajes, da una cantidad de más de 60 por ciento de los socios en riesgo de recortar personal.



Por lo anterior, ante la respuesta del Gobierno Federal, Martínez Rios dijo que lejos de una petición de "rescate" o "Fobaproa", la economía vive un escenario de reducción del consumo.



"No es una situación fácil y hay muchos empresarios que estan tomando otras alternativas, como el reparto a domicilio pero no olvidemos que estamos en una crisis de consumo, de solvencia y por eso nos extraña la postura del Gobierno".



"Se ven cortinas cerradas, restaurantes que ya están trabajando prácticamente cerrados, hoteles que ya cerraron o que traen cerradas áreas que no son rentables y empresas que redujeran su capacidad", dijo.



Citó además que el rubro papelero, restaurantero, automotriz y de la construcción, resaltan entre los más afectado por la pausa de actividades escolares y para muchos, les es más redituable cerrar los locales a continuar abiertos.



Previó que la situación pueda agravarse con el transcurso de la Fase 2 y la Fase 3 y por lo tanto, se viviría una pandemia en lo económico de proporción catastrófica.



"No se están salvando los empresarios, se está salvando el trabajo, el empleo, estamos salvando riqueza", afirmó.