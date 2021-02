Será el CEIS de la SSP Veracruz una universidad

El Centro de Estudios de Investigación y Seguridad (CEIS) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, anteriormente conocido como la Academia de El Lencero, se encamina a convertirse en una universidad, en la que inicialmente se formarán los elementos policiacos y personal administrativo de la dependencia en carreras como Derecho.



Al dar a conocer lo anterior, el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, indicó que están realizando todas las gestiones para que en breve pueda ser una institución de Educación Superior, ya que actualmente lo es en la práctica con la impartición de licenciaturas y maestrías.



“Ya vamos muy adelantados, se ha trabajado en hacer una universidad. Ya tenemos carreras, ya sería el cambio porque en realidad ya estamos manejando carreras y maestrías en el Sistema de Seguridad. En realidad son los cambios administrativos porque ya viene siendo universidad”, afirmó Gutiérrez Maldonado.



Al cuestionarle sobre el nivel de estudios de los elementos policiacos, definió como “muy triste” que al llegar a la SSP se encontraron con uniformados que no tenían la preparatoria terminada, por lo que desde entonces se les ha apoyado en su formación media superior, para que posteriormente ingresen a una carrera.



“Nosotros queremos que todos los policías aquí en Veracruz tengan la carrera. Anteriormente no era tan necesario pero ahorita el Nuevo Sistema Acusatorio te lo va a pedir, que tu policía esté más preparada y capacitada, por eso los índices delictivos a la baja en este tipo de situación”, aseveró.



El funcionario estatal dijo que una vez más comenzaron la formación superior de los uniformados y personal administrativo con la Licenciatura en Derecho, a la que todos pueden ingresar.



“La cuestión de seguridad no es un juego, todos vamos incluidos en la seguridad. Los policías preparados, estudiados, capacitados. Quiero agradecerle a toda la iniciativa privada que se meta en el tema seguridad porque nosotros los funcionarios vamos y venimos pero la iniciativa privada se queda aquí en el Estado”, señaló.



Asimismo, reconoció el compromiso de los empresarios por su apoyo, así como el de los alcaldes y del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien día a día en las Mesas para la Construcción de La Paz da las directrices para seguir combatiendo la delincuencia.



“Todas las mañanas ahí nos tiene jalando las orejas a las autoridades federales y a las estatales. Esas mesas de seguridad nos han servido muchísimo para el tema de bajar los índices de seguridad”.



Por otra parte, asentó que este tipo de proyectos no serían posibles sin el apoyo del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien tiene como una de sus prioridades en su administración abatir los índices de inseguridad.



“Lo importantes es tener un Gobernador que verdaderamente está comprometido en el tema de seguridad, porque hay muchos que no lo hacen. He trabajado en otras entidades federativas y nunca había visto una persona tan entregada en el tema de seguridad”, precisó finalmente sobre el Ejecutivo veracruzano.