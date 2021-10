Serán vacunados más de 9 mil menores veracruzanos con comorbilidades

En Veracruz serían 9 mil 259 menores de edad entre los 12 y 17 años con comorbilidades los que a partir de este miércoles y hasta el 29 de noviembre recibirían la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus de la farmacéutica Pfizer.Al respecto, el delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que hoy arrancó la aplicación del biológico en 12 municipios y que en total son 28 los hospitales donde los están convocando para la inoculación.“Hoy iniciamos la vacuna para los de 12 a 17 años con comorbilidades, les había dicho que iba a ser gradual, son 28 hospitales, 9 mil 259 personas detectadas para ser posibles de vacunar y hoy empezamos en 12 municipios con una meta de 4 mil 416 a desarrollar la vacunación de hoy hasta el 29 de octubre en algunos casos”, mencionó.Reiteró que esta inmunización está destinada exclusivamente a los que tienen alguna comorbilidad o también en el caso de las niñas y adolescentes que estén embarazadas y que sean canalizadas por algún médico.“No es que yo llegue y me apunto, los que sí deben de apuntarse son los que no tienen tratamiento médico en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx, para que revisada la tabla de comorbilidades, puedan valorar y recibir una orientación de los médicos de los hospitales que los están atendiendo”, precisó Huerta Ladrón de Guevara.Además, detalló que la jornada de vacunación de menores de edad se está llevando a cabo en hospitales de PEMEX en Minatitlán y Nachital; en hospitales del ISSSTE y Secretaría de Salud en Coatzacoalcos y Xalapa; en los públicos de Orizaba, Poza Rica, Tuxpan y el puerto de Veracruz.Al afirmar que se les está recibiendo con las atenciones adecuadas, el funcionario federal evitó decir cuántos menores están recibiendo la primera dosis en la Capital del Estado, “porque no tiene caso el número”.“La meta que tenemos es de 4 mil 416 en esta jornada de aquí al 29 en estos hospitales pero hay otros 16 hospitales con otros universos. El chiste es que todos van a ser vacunados y el llamamiento es a que los que tengan comorbilidades revisen la guía de enfermedades, se asesoren bien y suban sus datos a la plataforma”, solicitó.El delegado de la Secretaría del Bienestar en la Entidad destacó que la vacunación para mayores de edad va conforme a lo planeado, restando únicamente 15 municipios, entre ellos Perote, que hoy lleva a cabo la jornada de inmunización; o Emiliano Zapata que inicia mañana con la aplicación de AstraZeneca.“Estamos abiertos a las nuevas incorporaciones de vacunas, las nuevas a los que no se han vacunado, hacemos el llamado y hemos seguido dando más oportunidad para los que por alguna causa voluntaria o involuntaria no se hayan podido vacunar, puedan irse a vacunar a todos estos municipios. Los de Xalapa pueden ir a Perote o mañana a Dos Ríos, en Emiliano Zapata”, sostuvo.Asimismo, comentó que hoy termina la aplicación de la segunda dosis a personas de 30 a 39 años en Boca del Río y mañana inicia la inoculación para los de 18 a 29 residentes de esta demarcación, quienes recibirán la de Pfizer; así como los de Coatzacoalcos que les correspondió desde este miércoles.“Decir que solamente el que no quiera no tendrá la vacuna y como es voluntaria, además de universal y gratuita, ya es su decisión”, enfatizó.